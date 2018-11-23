Спешили на похороны: жуткая авария произошла на трассе Пермь-Екатеринбург

На трехсотом километре трассы Пермь-Екатеринбург водитель легкового автомобиля «Лада» не справился с управлением. Машину вынесло на встречную полосу, и она попала под фуру. В транспортном средстве находились 4 человека. 20-летний пассажир погиб на месте, еще три человека пострадали.