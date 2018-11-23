Спешили на похороны: жуткая авария произошла на трассе Пермь-Екатеринбург
Сегодня, 19:52ПроисшествияФото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области
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23 ноября в 9 часов 56 минут на трассе Пермь-Екатеринбург произошла авария. Один пассажир скончался, трое пострадали.
На трехсотом километре трассы Пермь-Екатеринбург водитель легкового автомобиля «Лада» не справился с управлением. Машину вынесло на встречную полосу, и она попала под фуру. В транспортном средстве находились 4 человека. 20-летний пассажир погиб на месте, еще три человека пострадали.
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Студенты ехали на похороны своей подруги, которая погибла 2 дня назад в аварии на этой же трассе, сообщает Znak.com.
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