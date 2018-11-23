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Три косули и две дикие козы: три браконьера задержаны под Камышловом
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Три косули и две дикие козы: три браконьера задержаны под Камышловом

Сегодня, 14:34ПроисшествияФото: Пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области
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