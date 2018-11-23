Три косули и две дикие козы: три браконьера задержаны под Камышловом

Сотрудники МВД Камышлова совместно с инспекторами Камышловского и Калиновского охотничьих хозяйств в ходе объезда задержали мужчину на квадроцикле, который перевозил по одной туши убитых им косуль. При себе у охотника было ружье «Фабарм» и 14 патронов. Разрешения на отстрел животных у браконьера не было.

Еще два браконьера были задержаны в 20 км от Камышлова, они передвигались на серебристом джипе. При досмотре представители правоохранительных органов обнаружили в багажнике автомобиля две туши диких коз и карабин с оптическим прицелом и двумя патронами. Нарушителями оказались жители Сухого Лога. Один из них был ранее судим за аналогичное преступление.

Общий ущерб, нанесенный департаменту по охране, контролю и регулированию животного мира Свердловской области, составил более 560 тысяч рублей.