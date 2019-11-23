На Урале 45 человек остались без жилья из-за пожара

На пульт диспетчера сообщение о возгорании поступило около 21:00. На место происшествия прибыли 12 пожарных машин и 29 спасателей. Из горящего дома пожарные спасли восемь человек. К полуночи пожар был локализован. Его площадь составила около 600 квадратных метров.

Шестеро пострадавших отправлены на медицинский осмотр в Нижнетуринскую Центральную городскую больницу. В доме расположено 27 квартир, в которых, по предварительным данным, проживали 45 человек.

Администрация поселка разместила пункт временного проживания в местной школе, но пока туда никто из жителей не обратился.