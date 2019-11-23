На Урале 45 человек остались без жилья из-за пожара
Сегодня, 11:04ПроисшествияФото: «Областная Газета»
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В поселке Ис в Нижнетуринском городском округе в результате пожара 45 жителей многоквартирного дома остались без жилья, сообщает «Областная газета».
На пульт диспетчера сообщение о возгорании поступило около 21:00. На место происшествия прибыли 12 пожарных машин и 29 спасателей. Из горящего дома пожарные спасли восемь человек. К полуночи пожар был локализован. Его площадь составила около 600 квадратных метров.
Шестеро пострадавших отправлены на медицинский осмотр в Нижнетуринскую Центральную городскую больницу. В доме расположено 27 квартир, в которых, по предварительным данным, проживали 45 человек.
Администрация поселка разместила пункт временного проживания в местной школе, но пока туда никто из жителей не обратился.
Сегодня в муниципалитете пройдет заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, где будет решаться вопрос о расселении погорельцев.
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