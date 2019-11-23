Жена мэра Тулуна погибла в ДТП

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23 ноября мэр иркутского города Тулуна попал в ДТП, его жена погибла, сообщает ТАСС.
Автомобиль главы города Юрия Кариха столкнулся с грузовиком на трассе. Обстоятельства ДТП выясняются. На данный момент известно, что мэр госпитализирован в тяжелом состоянии, его супруга скончалась.
В ЕДДС Тулуна рассказали, что автомобиль, за рулем которого был мэр, врезался в стоящий на обочине грузовик. Удар пришелся на сторону, где сидела жена Кариха.
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