Жена мэра Тулуна погибла в ДТП

Автомобиль главы города Юрия Кариха столкнулся с грузовиком на трассе. Обстоятельства ДТП выясняются. На данный момент известно, что мэр госпитализирован в тяжелом состоянии, его супруга скончалась.

В ЕДДС Тулуна рассказали, что автомобиль, за рулем которого был мэр, врезался в стоящий на обочине грузовик. Удар пришелся на сторону, где сидела жена Кариха.