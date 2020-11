В Екатеринбурге «заминировали» площадку показа скандального ЛГБТ-фильма

Вчера вечером в Екатеринбурге поступил сигнал о том, заминирована площадка «Культурного транзита».

Она находится на улице Розы Люксембург, 23. Там должны были показывать скандальный ЛГБТ-фильм «Аутло», который победил на национальном конкурсе «Дух огня». Показ состоялся с большим опозданием. Силовики эвакуировали посетителей и сотрудников, пишет Е1. По словам официального представителя ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, поводом для проверки стал сигнал, поступивший в дежурную из полиции Санкт-Петербурга. Помещение и близлежащая территория были тщательно проверены. К счастью, ничего опасного и даже подозрительного силовики и саперы не обнаружили,говорит Горелых. При этом было эвакуировано около 30 человек. По итогам проверки будет принято обоснованное процессуальное решение, «минера» сейчас разыскивают. Напомним, в начале ноября в Московской области задержали молодого человека, который обещал устроить резню на вокзале Нижнего Тагила. Об этом он сообщил в местном паблике. 23-летний житель города Кушва уже проходит по пяти делам за заведомо ложном сообщении о терроризме. Задержан подозреваемый в угрозах устроить резню на вокзале Нижнего Тагила

