В Екатеринбурге «заминировали» площадку показа скандального ЛГБТ-фильма

Напомним, в начале ноября в Московской области задержали молодого человека, который обещал устроить резню на вокзале Нижнего Тагила. Об этом он сообщил в местном паблике. 23-летний житель города Кушва уже проходит по пяти делам за заведомо ложном сообщении о терроризме.