В Каменске-Уральском произошел пожар в цехе по обработке насосно-компрессорных труб, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

Возгорание произошло 23 ноября около часу ночи на улице Лермонтова. На место происшествия выезжали 30 человек личного состава и девять единиц спецтехники. Но работники предприятия смогли справиться с огнем до приезда пожарных. Площадь возгорания составила один квадратный метр, в цехе загорелись электрические кабели в щитовой. О пострадавших не сообщается. Напомним, 21 ноября в Екатеринбурге загорелся храм на улице 8 марта, площадь возгорания составила 50 квадратных метров. В Екатеринбурге утром произошел пожар в храме

