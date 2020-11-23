Восемь швов: в Екатеринбурге хулиганы избили парня в торговом центре

Как рассказал друг пострадавшего, друзья собирались ехать домой, когда к ним подошли шесть-семь агрессивно настроенных человек. Они налетели на молодого человека и стали его избивать. Девушку, которая пыталась их разнять, ударили в лицо. Потом нападавшие сбежали.