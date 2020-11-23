Восемь швов: в Екатеринбурге хулиганы избили парня в торговом центре

Происшествие случилось 21 ноября около 19.00, пишет Е1.
Как рассказал друг пострадавшего, друзья собирались ехать домой, когда к ним подошли шесть-семь агрессивно настроенных человек. Они налетели на молодого человека и стали его избивать. Девушку, которая пыталась их разнять, ударили в лицо. Потом нападавшие сбежали.
В итоге у моего друга ушибы лица, наложили восемь швов, а у девушки ушиб носа,рассказал друг.
По его словам, в этот же день случилась схожая ситуация: у молодых людей из Первоуральска в драке отобрали четыре тысячи рублей. Телефон забрать не удалось.
В УМВД по Екатеринбургу сообщили, что поступило заявление о причинении телесных повреждений.
Напомним, в Свердловской области планируют пускать несовершеннолетних в торговые центры только с родителями.