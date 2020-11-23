Восемь швов: в Екатеринбурге хулиганы избили парня в торговом центре

Восемь швов: в Екатеринбурге хулиганы избили парня в торговом центре

Сегодня, 08:47ПроисшествияPhoto: 1mediainvest.ru
В Екатеринбурге в «Гринвиче» хулиганы избили молодого человека, который заступился за девушек.

Происшествие случилось 21 ноября около 19.00, пишет Е1.

Как рассказал друг пострадавшего, друзья собирались ехать домой, когда к ним подошли шесть-семь агрессивно настроенных человек. Они налетели на молодого человека и стали его избивать. Девушку, которая пыталась их разнять, ударили в лицо. Потом нападавшие сбежали.

В итоге у моего друга ушибы лица, наложили восемь швов, а у девушки ушиб носа,рассказал друг.

По его словам, в этот же день случилась схожая ситуация: у молодых людей из Первоуральска в драке отобрали четыре тысячи рублей. Телефон забрать не удалось.

В УМВД по Екатеринбургу сообщили, что поступило заявление о причинении телесных повреждений.

Напомним, в Свердловской области планируют пускать несовершеннолетних в торговые центры только с родителями.

Stories:
Екатеринбург
Related news:
дракаторговый центрЕкатеринбург
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы