Восемь швов: в Екатеринбурге хулиганы избили парня в торговом центре

В Екатеринбурге в «Гринвиче» хулиганы избили молодого человека, который заступился за девушек.

Происшествие случилось 21 ноября около 19.00, пишет Е1. Как рассказал друг пострадавшего, друзья собирались ехать домой, когда к ним подошли шесть-семь агрессивно настроенных человек. Они налетели на молодого человека и стали его избивать. Девушку, которая пыталась их разнять, ударили в лицо. Потом нападавшие сбежали. В итоге у моего друга ушибы лица, наложили восемь швов, а у девушки ушиб носа,рассказал друг. По его словам, в этот же день случилась схожая ситуация: у молодых людей из Первоуральска в драке отобрали четыре тысячи рублей. Телефон забрать не удалось. В УМВД по Екатеринбургу сообщили, что поступило заявление о причинении телесных повреждений. Напомним, в Свердловской области планируют пускать несовершеннолетних в торговые центры только с родителями. Подросткам Свердловской области планируют ограничить доступ в торговые центры

