12 лет колонии получил житель Волчанска за поджог своей семьи

Жителя Волчанска Свердловский облсуд приговорил к 12 годам колонии за поджог дома, в котором находилась семья злоумышленника — от полученных ожогов погибла жена свердловчанина. Виной всему стал конфликт с тещей.

Аркадий Аксенов по решению Свердловского областного суда проведет ближайшие 12 лет в колонии строгого режима. Мужчину осудили по трем статьям УК РФ — за умышленное повреждение чужого имущества, покушении на убийство и убийство, сообщает пресс-служба суда. Инцидент произошел в ноябре прошлого года. Подсудимый поджог дом, в котором находились его жена, теща и сын свердловчанина. Пожилая женщина и мальчик после оказанной медпомощи остались живы, а жена Аксенова скончалась от ожогов в больнице. Другие двое детей семейной пары в это время были на учебе, поэтому не стали свидетелями семейной драмы. По информации СУ СКР по Свердловской области, мужчина поругался со своей 60-летней тещей, а после того, как супруга злоумышленника приняла в ссоре сторону своей матери, Аксенов принес из гаража канистру с бензином. В суде обвиняемый заявил, что убивать никого не хотел. В день трагедии младший и старший ребенок находились в учебных заведениях, а средний был на дистанционном обучении. По предварительной информации 32-летний хозяин жилища налил бензин на пол, после чего бросил на него подожжённую бересту, добавил начальник пресс-службы МВД Свердловской области Валерий Горелых. После того, как начался пожар, Аксенов запер свою тещу в подполье и вышел из дома, закрыв за собой дверь. Жена злоумышленника смогла выбраться из объятого пламенем жилища и вызвала пожарных, которые спасли ее мать и ребенка. Многодетная мать позднее скончалась в больнице от ожогов. Приговор в законную силу не вступил.

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