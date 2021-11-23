12 лет колонии получил житель Волчанска за поджог своей семьи

12 лет колонии получил житель Волчанска за поджог своей семьи
12 лет колонии получил житель Волчанска за поджог своей семьи
Сегодня, 12:58ПроисшествияФото: Свердловский облсуд
Жителя Волчанска Свердловский облсуд приговорил к 12 годам колонии за поджог дома, в котором находилась семья злоумышленника — от полученных ожогов погибла жена свердловчанина. Виной всему стал конфликт с тещей.

Аркадий Аксенов по решению Свердловского областного суда проведет ближайшие 12 лет в колонии строгого режима. Мужчину осудили по трем статьям УК РФ — за умышленное повреждение чужого имущества, покушении на убийство и убийство, сообщает пресс-служба суда.

Инцидент произошел в ноябре прошлого года. Подсудимый поджог дом, в котором находились его жена, теща и сын свердловчанина. Пожилая женщина и мальчик после оказанной медпомощи остались живы, а жена Аксенова скончалась от ожогов в больнице. Другие двое детей семейной пары в это время были на учебе, поэтому не стали свидетелями семейной драмы.

По информации СУ СКР по Свердловской области, мужчина поругался со своей 60-летней тещей, а после того, как супруга злоумышленника приняла в ссоре сторону своей матери, Аксенов принес из гаража канистру с бензином. В суде обвиняемый заявил, что убивать никого не хотел.

В день трагедии младший и старший ребенок находились в учебных заведениях, а средний был на дистанционном обучении. По предварительной информации 32-летний хозяин жилища налил бензин на пол, после чего бросил на него подожжённую бересту, добавил начальник пресс-службы МВД Свердловской области Валерий Горелых.

После того, как начался пожар, Аксенов запер свою тещу в подполье и вышел из дома, закрыв за собой дверь. Жена злоумышленника смогла выбраться из объятого пламенем жилища и вызвала пожарных, которые спасли ее мать и ребенка. Многодетная мать позднее скончалась в больнице от ожогов.

Приговор в законную силу не вступил.

Сюжеты:
Екатеринбург
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