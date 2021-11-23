12 суток ареста дали протестующим против QR-кодов в ТЦ Екатеринбурга активистам

Андрей Подкидышев и Леонид Привалов уже доставлены в спецприемник Первоуральска для отбывания наказания, пишет Знак.ком. Протоколы за неповиновение представителям полиции были составлены на активистов движения «Народный контроль» во время акций против электронных кодов в ТЦ Екатеринбурга.