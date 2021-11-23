12 суток ареста дали протестующим против QR-кодов в ТЦ Екатеринбурга активистам

12 суток ареста дали протестующим против QR-кодов в ТЦ Екатеринбурга активистам
12 суток ареста дали протестующим против QR-кодов в ТЦ Екатеринбурга активистам
Сегодня, 11:27ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Двое активистов движения «Народный контроль» получили 12 суток ареста за неповиновение силовикам во время акций в торговых центрах Екатеринбурга.

Андрей Подкидышев и Леонид Привалов уже доставлены в спецприемник Первоуральска для отбывания наказания, пишет Знак.ком. Протоколы за неповиновение представителям полиции были составлены на активистов движения «Народный контроль» во время акций против электронных кодов в ТЦ Екатеринбурга.

Девять активистов были задержаны в КИТе, после того, как протестующие устроили стычку с охраной ТЦ «Гранат». Правозащитник Сергей Зыков рассказал изданию, что большинство участников акции были оштрафованы за отсутствие масок.

Сюжеты:
Екатеринбург
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