Екатеринбургский гаишник подвез пьяного водителя до банкомата для получения взятки

События развернулись восьмого ноября на улице Мира в областном центре. Наряд ДПС остановил «Ладу Приору», которая, как им показалось, подозрительно двигалась по проезжей части. В ходе освидетельствования выяснилось, что в крови водителя 0,21 промилле алкоголя. Один из стражей дорожного порядка предложил выпившему мужчине разобраться с ситуацией на месте. Так как при себе у мужчины необходимой для «разрешения проблемы» суммы не нашлось, сотрудник ДПС подвез его до ближайшего банкомата, где тот снял деньги и передал инспектору 25 тысяч рублей в патрульном автомобиле.