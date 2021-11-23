Екатеринбургский гаишник подвез пьяного водителя до банкомата для получения взятки

Екатеринбургский гаишник подвез пьяного водителя до банкомата для получения взятки
Екатеринбургский гаишник подвез пьяного водителя до банкомата для получения взятки
Сегодня, 15:58ПроисшествияФото: 1MI
В Екатеринбурге инспектор ГИБДД подозревается в получении взятки от любителя пьяной езды.

События развернулись восьмого ноября на улице Мира в областном центре. Наряд ДПС остановил «Ладу Приору», которая, как им показалось, подозрительно двигалась по проезжей части. В ходе освидетельствования выяснилось, что в крови водителя 0,21 промилле алкоголя. Один из стражей дорожного порядка предложил выпившему мужчине разобраться с ситуацией на месте. Так как при себе у мужчины необходимой для «разрешения проблемы» суммы не нашлось, сотрудник ДПС подвез его до ближайшего банкомата, где тот снял деньги и передал инспектору 25 тысяч рублей в патрульном автомобиле.

Но спустя несколько дней, 12 ноября, водитель пришел с повинной в свердловское УМВД и рассказал о произошедшем. Как выяснилось чуть позже, подозреваемый сотрудник не выключал регистратор, когда подвозил взяткодателя к банкомату.

В данный момент устанавливаются все обстоятельства случившегося. Инспектор ДПС от дачи показаний отказался, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на собственный источник.

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