На дохлую рыбу в воде аппарата «Аквасервиса» пожаловался тагильчанин

На то, что ему попалась мертвая рыба, когда он наливал воду из аппарата «Аквасервиса» на улице Верхняя Черепанова, 46, пожаловался житель Нижнего Тагила. Также он рассказал, что часто вода не доливается, несмотря на оплату.

Раньше тагильчанин Сергей часто пользовался этим аппаратом, при этом часто были нарекания по недоливу. А 22 ноября в воде попалась дохлая рыба. Я раза четыре звонил на сотовый номер, и столько же на городской, они указаны на аппарате. Гудки шли, но трубку никто не брал. Воду пришлось вылить, только зря деньги потратил. Как там оказалась рыба — не знаю, до этого не было такого. Больше этим аппаратом пользоваться не буду, рассказал редакции TagilCity.ru Сергей. Фото: подписчик TagilCity.ru Сергей В компании «Аквасервис» подтвердили, что бывают проблемы с недоливом воды. Когда покупатели звонят нам по поводу недолива, мы деньги возвращаем. Действительно бывает, что у аппаратов бывают сбои, пояснили редакции TagilCity.ru в организации. А вот по поводу дохлой рыбы там ответили, что такого быть не может, так как вода берется из скважины, а затем ее перекачивает через фильтры компания «Синегорье». В аппаратах также стоят фильтры. Вода, поступающая потребителю, имеет четыре барьера защиты. Блок подачи и доочистки воды состоит из насоса, угольного фильтра и УФ-стерилизатора. Фото: компания "Аквасервис" Рыба никак не могла попасть в сам аппарат и вылиться оттуда. Там насос, фильтры, датчики, через которые такое никак не может пройти. Возможно дети баловались и засунули рыбу непосредственно в кран, откуда льется вода, рассказал сотрудник «Аквасервиса», обслуживающий аппарат. Напомним, штрафов на 1,7 миллиона за грязную питьевую воду выписал Роспотребнадзор с января по июнь 2021 года. Для питьевого водоснабжения в регионе используется более 1,2 тысячи источников централизованного водоснабжения и 2,2 тысячи нецентрализованных. Штрафов на 1,6 млн за грязную питьевую воду выписано за полгода свердловским юрлицам

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