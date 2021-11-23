На дохлую рыбу в воде аппарата «Аквасервиса» пожаловался тагильчанин

Раньше тагильчанин Сергей часто пользовался этим аппаратом, при этом часто были нарекания по недоливу. А 22 ноября в воде попалась дохлая рыба.
Я раза четыре звонил на сотовый номер, и столько же на городской, они указаны на аппарате. Гудки шли, но трубку никто не брал. Воду пришлось вылить, только зря деньги потратил. Как там оказалась рыба — не знаю, до этого не было такого. Больше этим аппаратом пользоваться не буду, рассказал редакции TagilCity.ru Сергей.
В компании «Аквасервис» подтвердили, что бывают проблемы с недоливом воды.
Когда покупатели звонят нам по поводу недолива, мы деньги возвращаем. Действительно бывает, что у аппаратов бывают сбои, пояснили редакции TagilCity.ru в организации.
А вот по поводу дохлой рыбы там ответили, что такого быть не может, так как вода берется из скважины, а затем ее перекачивает через фильтры компания «Синегорье». В аппаратах также стоят фильтры. Вода, поступающая потребителю, имеет четыре барьера защиты. Блок подачи и доочистки воды состоит из насоса, угольного фильтра и УФ-стерилизатора.
Рыба никак не могла попасть в сам аппарат и вылиться оттуда. Там насос, фильтры, датчики, через которые такое никак не может пройти. Возможно дети баловались и засунули рыбу непосредственно в кран, откуда льется вода, рассказал сотрудник «Аквасервиса», обслуживающий аппарат.
Напомним, штрафов на 1,7 миллиона за грязную питьевую воду выписал Роспотребнадзор с января по июнь 2021 года. Для питьевого водоснабжения в регионе используется более 1,2 тысячи источников централизованного водоснабжения и 2,2 тысячи нецентрализованных.