Подросток задержан за подготовку вооруженного нападения на школу в Казани

Там школьник вел переписку с неизвестным гражданином по имени Ярослав Овсюк, который проживает на Украине. Об этом рассказал сам молодой человек, сообщает RT. Дома у него обнаружилась пневматическая винтовка, а из запросов в сети следует, что подросток узнавал, как переделать ее в боевое оружие, а также читал данные о других нападениях на образовательные организации.
На данный момент заведено уголовное дело по статье о приготовление к убийству двух и более лиц, пишет Properm.ru.
Напомним, 20 сентября в учебных корпусах Пермского университета 18-летний стрелок Тимур Бекмансуров совершил массовый расстрел людей. Погибли 6 человек, еще 24 получили ранения и травмы.