Подросток задержан за подготовку вооруженного нападения на школу в Казани

Сотрудники ФСБ задержали подростка, который подозревается в подготовке нападения на образовательное учреждение в Казани. По словам учащегося, к нападению с оружием его подтолкнули в мессенджере.

Там школьник вел переписку с неизвестным гражданином по имени Ярослав Овсюк, который проживает на Украине. Об этом рассказал сам молодой человек, сообщает RT. Дома у него обнаружилась пневматическая винтовка, а из запросов в сети следует, что подросток узнавал, как переделать ее в боевое оружие, а также читал данные о других нападениях на образовательные организации. На данный момент заведено уголовное дело по статье о приготовление к убийству двух и более лиц, пишет Properm.ru. Напомним, 20 сентября в учебных корпусах Пермского университета 18-летний стрелок Тимур Бекмансуров совершил массовый расстрел людей. Погибли 6 человек, еще 24 получили ранения и травмы. Стрельба в Пермском университете: как это было 2 Фото Стрелок расстрелял 6 человек в кампусе Пермского университета 20 сентября 2021 года. Студенты только приступили к занятиям, когда раздались выстрелы

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