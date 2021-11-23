Следком отказал Алине Гаршиной в возбуждении уголовного дела об изнасиловании

Следком отказал Алине Гаршиной в возбуждении уголовного дела об изнасиловании
Следком отказал Алине Гаршиной в возбуждении уголовного дела об изнасиловании
Сегодня, 17:36ПроисшествияФото: pixabay
Следственный комитет по Свердловской области закончил расследование резонансного дела екатеринбурженки Алины Гаршиной об изнасиловании.

Доследственная проверка велась целый месяц, ее итогом стал отказ в возбуждении уголовного дела, передает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на адвоката девушки. Более того, 23-летнию студентку РГППУ даже могут привлечь за ложный донос.

23 октября юная екатеринбурженка написала в Twitter о том, что в парке имени Павлика Морозова на нее напал неизвестный преступник и, угрожая той расправой, надругался над девушкой на улице. Затем те же действия он совершил с ней в отеле «Ямал». Изучение записей камер гостиницы показало, как Алина с мужчиной заселяются в свой номер, а после вместе уходят за мороженным и шоколадом в ближайший магазин. Заявление об изнасиловании в полицию студентка написала тем же утром.

Алина стала собирать деньги на оплату услуг адвоката, но вскоре подверглась в интернете массовой травле, так как многие узнали в ней вебкам модель Odry Glam.

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