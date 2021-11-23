Следком отказал Алине Гаршиной в возбуждении уголовного дела об изнасиловании

23 октября юная екатеринбурженка написала в Twitter о том, что в парке имени Павлика Морозова на нее напал неизвестный преступник и, угрожая той расправой, надругался над девушкой на улице. Затем те же действия он совершил с ней в отеле «Ямал». Изучение записей камер гостиницы показало, как Алина с мужчиной заселяются в свой номер, а после вместе уходят за мороженным и шоколадом в ближайший магазин. Заявление об изнасиловании в полицию студентка написала тем же утром.