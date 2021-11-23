Следователи возбудили уголовное дело после самоубийства гимназиста в Екатеринбурге

Следственный комитет Свердловской области возбудил уголовное дело после самоубийства 17-летнего гимназиста в Екатеринбурге. Подросток был замкнутым и не общался близко ни с кем из одноклассников. Сейчас следователи выясняют причины, по которым молодой человек решил покончить с собой.

Подросток покончил с собой в первый день учебы после выхода с дистанционного обучения. Следственный комитет в Кировском районе Екатеринбурга возбудил уголовное дело по факту гибели семнадцатилетнего подростка из 176-й гимназии. Тело молодого человека обнаружили на улице накануне, 22 ноября. Предсмертной записки он не оставил. Дело СКР возбудил по статье «Доведение до самоубийства», однако пока точная причина не установлена, пишет «КП-Екатеринбург». В соцсетях молодой человек зарегистрирован не был, общался со знакомыми через мессенджер. Его товарищи по гимназии рассказывают, что парень был немного странным и необщительным. Близких друзей среди других гимназистов у него не было. Пока силовики не смогли ознакомиться с переписками погибшего, телефон подростка сломан.

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