Следователи возбудили уголовное дело после самоубийства гимназиста в Екатеринбурге

Следователи возбудили уголовное дело после самоубийства гимназиста в Екатеринбурге
Следователи возбудили уголовное дело после самоубийства гимназиста в Екатеринбурге
Сегодня, 13:10ПроисшествияФото: 1Ml
Следственный комитет Свердловской области возбудил уголовное дело после самоубийства 17-летнего гимназиста в Екатеринбурге. Подросток был замкнутым и не общался близко ни с кем из одноклассников. Сейчас следователи выясняют причины, по которым молодой человек решил покончить с собой.

Подросток покончил с собой в первый день учебы после выхода с дистанционного обучения.

Следственный комитет в Кировском районе Екатеринбурга возбудил уголовное дело по факту гибели семнадцатилетнего подростка из 176-й гимназии. Тело молодого человека обнаружили на улице накануне, 22 ноября. Предсмертной записки он не оставил.

Дело СКР возбудил по статье «Доведение до самоубийства», однако пока точная причина не установлена, пишет «КП-Екатеринбург».

В соцсетях молодой человек зарегистрирован не был, общался со знакомыми через мессенджер. Его товарищи по гимназии рассказывают, что парень был немного странным и необщительным. Близких друзей среди других гимназистов у него не было. Пока силовики не смогли ознакомиться с переписками погибшего, телефон подростка сломан.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
следственный комитетуголовное делоСК РФсамоубийство
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы