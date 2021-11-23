Труп мужчины найден вблизи известной кофейни в центре Екатеринбурга

Предварительная информация гласит, что мужчина скончался не в результате криминальных действий, телесных повреждений обнаружено не было. Гражданин почувствовал себя нехорошо. Точная причина смерти будет установлена позднее, сообщает Е1 со ссылкой на областное СКР.
Отмечается, что на видеозаписи с камер наблюдения можно увидеть, что в отношении уральца не совершалось никаких противоправных действий. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.
Напомним, 21 ноября появилась информация, что в Екатеринбурге обнаружен труп 44-летнего мужчины. У него была разбита голова.