Выплаты за изъятие у свердловчан свиней с африканской чумой начнутся в декабре

Выплаты пострадавшим от АЧС свердловским хозяйствам будут осуществляться после того, как финансисты посчитают, сколько стоит одна изъятая свиная голова в перерасчете с цены за килограмм живой туши. Чиновники обещают, что компенсации будут выплачены к концу 2021 года.