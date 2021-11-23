Выплаты за изъятие у свердловчан свиней с африканской чумой начнутся в декабре

По состоянию на 23 ноября в регионе насчитывается 11 очагов АЧС, сообщает департамент информполитики Свердловской области. Три новых случая, зафиксированы в этом месяце в Белоярском районе, поселке Двуреченск Сысертского района и у фермера в Березовском городском округе.
Выплаты пострадавшим от АЧС свердловским хозяйствам будут осуществляться после того, как финансисты посчитают, сколько стоит одна изъятая свиная голова в перерасчете с цены за килограмм живой туши. Чиновники обещают, что компенсации будут выплачены к концу 2021 года.
По словам главного ветврача региона Евгения Трушкина, первыми признаками чумы у свиней являются недомогание, вялость, неадекватное поведение, рвота и высокая температура. При возникновении этих симптомов медики рекомендуют вызывать специалистов. Помимо этого, ветврачи призывают в случае падежа скота не избавляться от туш животных самим, например, выкидывая их в лесах.
На сегодня в хозяйствах различного типа по всему региону изъято 1784 свиней, из них 692 — в учреждениях ГУФСИН.