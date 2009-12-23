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Взрыв в шахте Естюнинская в г. Нижний Тагил. Есть погибшие и пропавшие без вести
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Взрыв в шахте Естюнинская в г. Нижний Тагил. Есть погибшие и пропавшие без вести

23 декабря 2009, 18:12ПроисшествияArtem
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