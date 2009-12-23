Взрыв в шахте Естюнинская в г. Нижний Тагил. Есть погибшие и пропавшие без вести

По данным пресс-службы УВД Нижнего Тагила, в момент взрыва в шахте находилось 123 человека. Работы в шахте были приостановлены сегодня около 14.00 в связи с тем, что при транспортировке взрывчатых материалов на подземный склад шахты "Естюнинская" на горизонте минус 180 метров произошла непроизвольная детонация взрывчатых веществ. По данным нижнетагильского управления МЧС, детонировало около 4-х тонн взрывчатки. По предварительным данным, погибли шесть человек, три человека считаются пропавшими без вести. Их поисками занимаются горные спасатели. Как сообщает департамент по связям со СМИ «Евраза», на предприятии создана комиссия под руководством главного инженера ВГОКа Николая Рябова.