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Погоня со стрельбой в Нижнем Тагиле. 4 экипажа ДПС час гонялись за пьяным лихачем
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Погоня со стрельбой в Нижнем Тагиле. 4 экипажа ДПС час гонялись за пьяным лихачем

23 декабря 2011, 11:53Происшествия
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