Погоня со стрельбой в Нижнем Тагиле. 4 экипажа ДПС час гонялись за пьяным лихачем

21 декабря патрульный экипаж ДПС попытался остановить мчавшуюся по пр.Ленина автомашину ВАЗ Priora. Когда водитель в ответ только ускорился,полицейские решили преследовать лихача.

Преследование, в котором приняли участие 4 патрульных экипажа, длилосьоколо 1 часа сначала по ГГМ, затем по Вагонке и снова по ГГМ, сообщаетотделение пропаганды ОГИБДД ММУ МВД России «Нижнетагильское».

Водитель не выполнял законные требования сотрудников полиции обостановке и пытался скинуть патрульный экипаж с проезжей части. Тогдасотрудники ДПС ГИБДД в малолюдном районе решили применить огнестрельноеоружия и прострелить колесо машины. Водитель был неоднократнопредупрежден об этом с помощью громкоговорящего устройства.

Сотрудникам ГИБДД удалось прострелить заднее колесо машины, и в 22.30 удома № 64 по Уральскому проспекту погоня была завершена. Напоследок приостановке автомобиля водитель Приоры наехал на стоящий на проезжей частипатрульный автомобиль, после чего был задержан.

Водителем оказался мужчина 1987 года рождения, ранее лишенныйводительских прав за управление машиной в состоянии алкогольногоопьянения. Нарушитель и в этот раз был пьян.

В отношении мужчины составлены административные материалы по ст. ст.12.8 ч.3 (управление транспортным средством водителем, находящимся всостоянии опьянения и не имеющим права управления либо лишенным правауправления), 19.3 ч. 1 (невыполнение законного требования сотрудникаполиции), 12.25 (невыполнение законного требования сотрудника полиции обостановке) КоАП РФ.

22 декабря решением Мирового суда Тагилстроевского района г. Нижнего Тагила пьяного лихача арестовали на 9 суток.