Если в салате тайник с сим-картами, значит в тагильских колониях вновь играют в «Кто хитрее»

21 декабря к заключенному в ЛИУ-51 приехала на длительное свидание гражданка Ш. Для отбывающего наказание у нее был тайный подарок - 2 сим-карты. Правда, тайное стало явным, а карты нашли в пластиковых банках из-под майонеза. Они были приклеены скотчем к днищу и спрятаны под салатом.