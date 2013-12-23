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Если в салате тайник с сим-картами, значит в тагильских колониях вновь играют в «Кто хитрее»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Если в салате тайник с сим-картами, значит в тагильских колониях вновь играют в «Кто хитрее»

23 декабря 2013, 11:10Происшествия
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