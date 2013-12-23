Если в салате тайник с сим-картами, значит в тагильских колониях вновь играют в «Кто хитрее»
23 декабря 2013, 11:10Происшествия
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В минувшие выходные работники колонии вновь стали свидетелями изощренной изобретательности осужденных и их родных.
21 декабря к заключенному в ЛИУ-51 приехала на длительное свидание гражданка Ш. Для отбывающего наказание у нее был тайный подарок - 2 сим-карты. Правда, тайное стало явным, а карты нашли в пластиковых банках из-под майонеза. Они были приклеены скотчем к днищу и спрятаны под салатом.
В итоге был составлен протокол по ст.19.12 КоАП РФ. По данному факту проводится проверка.
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