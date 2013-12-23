Серьезное ДТП под Нижним Тагилом: трое госпитализированы (ФОТО)
23 декабря 2013, 12:10Происшествия
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В воскресенье на трассе Екатеринбург-Серов на 132 км столкнулись 2 машины марки Kia. Это случилось в 17:30.
Столкновение произошло «лоб в лоб» – восстановить автомобили будет очень сложно. Кроме того, серьезно пострадали водители и пассажир:
Фото предоставлены Отделением пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила
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