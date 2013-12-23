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Серьезное ДТП под Нижним Тагилом: трое госпитализированы (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Серьезное ДТП под Нижним Тагилом: трое госпитализированы (ФОТО)

23 декабря 2013, 12:10Происшествия
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