Тагильчанин по неосторожности убил своего сына-инвалида. Опять виноваты алкоголь и буйный нрав

По версии следователя, 22 ноября 2013 года, житель Нижнего Тагила распивал алкоголь со своим 35-летним сыном – инвалидом по психическому заболеванию. Сын вдруг решил покурить прямо в комнате, что категорически не понравилось отцу. Это и привело к ссоре между родственниками. Отец распустил руки и ударил сына кулаком по лицу, от чего тот упал и ударился головой о батарею. Полученная травма привела к летальному исходу молодого мужчины.