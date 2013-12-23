Тагильчанин по неосторожности убил своего сына-инвалида. Опять виноваты алкоголь и буйный нрав
Следственный отдел по Ленинскому района Нижнего Тагила возбудил уголовное дело в отношении 57-летнего тагильчанина. Дело в том, что он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК – «Причинение смерти по неосторожности». Напомним, не так давно мать в ходе «пьяной» посиделки зарезала свою молодую дочь.
По версии следователя, 22 ноября 2013 года, житель Нижнего Тагила распивал алкоголь со своим 35-летним сыном – инвалидом по психическому заболеванию. Сын вдруг решил покурить прямо в комнате, что категорически не понравилось отцу. Это и привело к ссоре между родственниками. Отец распустил руки и ударил сына кулаком по лицу, от чего тот упал и ударился головой о батарею. Полученная травма привела к летальному исходу молодого мужчины.
Отец сам вызвал полицию и скорую помощь, однако отрицал свою причастность к несчастному случаю. Позже правоохранителям удалось убедить его рассказать правду.
В настоящее время по уголовному делу выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения. Расследование уголовного дела продолжается сообщают в Следственном комитете.
© TagilCity.ru