В Нижнем Тагиле ранним утром иномарка влетела в столб

Как рассказывают очевидцы, это произошло на Восточном шоссе около стелы Дзержинский район недалеко от поворота на Сухоложский район. Там очень крутой поворот, даже установлен знак, ограничивающий скорость до 40 км/ч. Однако водитель им пренебрег.