В Нижнем Тагиле ранним утром иномарка влетела в столб
23 декабря 2013, 08:56Происшествия
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Сегодня ранним утром на Вагонке легковая иномарка на скорости не менее 100 км/ч врезалась в столб. Удар был такой силы, что машину буквально завернуло вокруг столба.
Как рассказывают очевидцы, это произошло на Восточном шоссе около стелы Дзержинский район недалеко от поворота на Сухоложский район. Там очень крутой поворот, даже установлен знак, ограничивающий скорость до 40 км/ч. Однако водитель им пренебрег.
В 7:20 на месте уже работал эвакуатор, в каком состоянии водитель, были ли в машине пассажиры - пока неизвестно.
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