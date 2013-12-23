В Нижнем Тагиле три сбитых пешехода за два дня: один из них - ребенок (ФОТО)

Первая авария случилась на 22 километре 692 метре автодороги Нижний Тагил-Нижняя Салда. В 12:00 часов 61-летний водитель автомобиля Ford Focus сбил пешехода – мальчика 2002 года рождения, ученика 6 класса школы №10 села Покровское.

Мальчик с сотрясением головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом обеих голеней и локтя был госпитализирован в Детскую больницу №3. Автомобиль, кстати, угодил в кювет.

Фотографии предоставлены отделением пропаганды ГИБДД

В субботу, 21 декабря, в 16:30 водитель автомобиля ГАЗ-3110, мужчина 1986 года рождения, следуя со стороны проспекта Ленинградский в сторону проспекта Вагоностроителей, по улице Зари, у дома №2, сбил пешехода, который передвигался по пешеходному переходу. Пешеход, 64-летний мужчина, получил перелом левого плеча, перелом левой голени и гематому на голове. Был госпитализирован в травматологическое отделение №1.

Фотография предоставлена отделением пропаганды ГИБДД

Немного позже, в 17:35, в Дзержинском районе случилась еще одна авария. 24-летний парень за рулем Renault Scenic, следуя по проспекту Вагоностроителей, сбил женщину 1949 года рождения. Она переходила проезжую часть вне пешеходного перехода. С тупой травмой живота, вывихом правого голеностопного сустава она была госпитализирована в Центральную городскую больницу №1.

Фотография предоставлена отделением пропаганды ГИБДД