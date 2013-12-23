В Нижнем Тагиле в воскресенье загорелся дом. Общая площадь возгорания – 350 кв.м (ФОТО)

Известно, что изначально загорелся частный жилой дом, а после огонь перекинулся на кровлю соседнего здания. В итоге площадь возгорания составила 350 кв.м, а первый дом выгорел дотла.

По информации ГУ МЧС России и Свердловской области, в тушении задействовали 6 единиц техники и 16 человек личного состава. Локализовать пожар удалось к 22:45, в полдвенадцатого было ликвидировано открытое горение, полностью пожар потушили только в 5 утра.

Причины и ущерб сейчас устанавливаются, пострадавших в пожаре нет.

Фото группы «Типичный тагильчанин»