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Ковш экскаватора рухнул на прораба участка в Екатеринбурге (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Ковш экскаватора рухнул на прораба участка в Екатеринбурге (ВИДЕО)

23 декабря 2015, 14:50ПроисшествияДенис Таратонов
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