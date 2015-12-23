Ковш экскаватора рухнул на прораба участка в Екатеринбурге (ВИДЕО)
В Екатеринбурге при проведении ремонтных работ на улице Пирогова на человека упал ковш экскаватора. Работы по реконструкции улицы проводятся недалеко от Центрального стадиона в целях подготовки к предстоящему чемпионату мира по футболу.
В эту субботу, 19 декабря, во время работы экскаватора, прораб участка по какой-то причине подошел под рукоять с ковшом. Именно в этот момент ковш внезапно оторвался от рукояти и обрушился вниз, прямо на человека.
От такого удара не спасёт даже каска, но мужчине повезло (если в данном случае можно говорить о везении). Удар пришелся вскользь, но, тем не менее, он нанес множественные травмы. Мужчина получил черепно-мозговую травму и многочисленные переломы. Рабочего как можно быстрее доставили в больницу.
Сейчас прокуратура начала проверку. Будут проверены соблюдение условий охраны труда, документация на проведение ремонта улицы и наличие трудового договора у пострадавшего мужчины.
На стройках Екатеринбурга часто случаются различные ЧП. В конце ноября упал и разбился насмерть рабочий на одной из строек.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru