Ковш экскаватора рухнул на прораба участка в Екатеринбурге (ВИДЕО)

В эту субботу, 19 декабря, во время работы экскаватора, прораб участка по какой-то причине подошел под рукоять с ковшом. Именно в этот момент ковш внезапно оторвался от рукояти и обрушился вниз, прямо на человека.

От такого удара не спасёт даже каска, но мужчине повезло (если в данном случае можно говорить о везении). Удар пришелся вскользь, но, тем не менее, он нанес множественные травмы. Мужчина получил черепно-мозговую травму и многочисленные переломы. Рабочего как можно быстрее доставили в больницу.

Сейчас прокуратура начала проверку. Будут проверены соблюдение условий охраны труда, документация на проведение ремонта улицы и наличие трудового договора у пострадавшего мужчины.

На стройках Екатеринбурга часто случаются различные ЧП. В конце ноября упал и разбился насмерть рабочий на одной из строек.