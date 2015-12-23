«Лимончик» с наркотиком пытались переслать в нижнетагильскую колонию
23 декабря 2015, 16:00ПроисшествияАнастасия Б.
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22 декабря в комнате длительных свиданий лечебного исправительного учреждения № 51 при досмотре передачи на имя осуждённого за кражи на три года лишения свободы гражданина Д. сотрудники отдела безопасности учреждения обнаружили в конфетах «Лимончик» спрятанное ухищренным способом предположительно наркотические вещество.
Сюжеты: Нижний Тагил
Экспертиза выяснит, что находилось в контейнере из фольги, который был спрятан в конфетах жительницей Нижнего Тагила гражданкой К., 1980 года рождения.
Если это был наркотик, то ранее не судимая женщина может получить реальный срок лишения свободы, который будет отбывать в женской колонии № 6.
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