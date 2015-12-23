«Лимончик» с наркотиком пытались переслать в нижнетагильскую колонию

Экспертиза выяснит, что находилось в контейнере из фольги, который был спрятан в конфетах жительницей Нижнего Тагила гражданкой К., 1980 года рождения.

Если это был наркотик, то ранее не судимая женщина может получить реальный срок лишения свободы, который будет отбывать в женской колонии № 6.