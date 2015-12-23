Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Председателя не обманешь: под Нижним Тагилом мужчина хотел заработать, украв металлический вагон
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Председателя не обманешь: под Нижним Тагилом мужчина хотел заработать, украв металлический вагон

23 декабря 2015, 17:55ПроисшествияДенис Таратонов
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Срединедельный культобзор: «Всё в шоколаде»