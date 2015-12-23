Председателя не обманешь: под Нижним Тагилом мужчина хотел заработать, украв металлический вагон

Молодой неработающий мужчина без криминального прошлого решился в конце октября на преступную афёру. 22-летний тагильчанин приметил в садоводческом кооперативе, расположенном на станции Монзино, металлический вагон. Дачники использовали его для сбора разнообразного мусора.

План замыслившего преступление мужчины был прост: разрезать и сдать вагон в металлолом. Себе в помощь он нанял специалистов с инструментом, а также арендовал грузовую «Газель» для транспортировки металла. Нанятым работникам он сказал, что вагон был им куплен у председателя сада и все работы вполне законны.

По мнению афериста, глубокой осенью ему не должны были помешать ни дачники, ни садоводы, ни кто-либо ещё. И у него всё почти получилось. За два дня он распилил и сдал половину вагона. А на третий день в сад пришел председатель. Он поинтересовался у рабочих о том, что происходит. Нужно представить его изумление, когда ему сообщили, что идёт распилка вагона, который он якобы продал.

Поняв, что все раскрылось, молодой человек поспешил покинуть место преступления вместе с рабочими. Председатель, как человек опытный, записал номер автомобиля, на котором скрылся мужчина, и передал его сотрудникам полиции. Тем не составило труда разобраться в случившемся. С помощью камер системы «Безопасный город» они установили местоположение автомобиля, который вскоре задержали сотрудники ГИБДД.

Садоводческий кооператив понёс ущерб на 42 тысячи рублей. Дело передано в суд.

Пока одни крадут целые (пусть и кусками) вагоны, другие довольствуются добычей поменьше. Так, в начале недели житель Нижнего Тагила украл велосипед, а затем катался на нём у реки Тагил.