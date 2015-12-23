Прокуратура заставила екатеринбургскую УК вернуть жильцам сотни тысяч рублей, незаконно начисленных за услуги ЖКХ
Прокуратура Чкаловского района Екатеринбурга оштрафовала руководство управляющей компании ООО «Сурикова, 55» за незаконные начисления оплаты за коммунальные услуги. На действия организации пожаловались жильцы дома № 55 по ул. Сурикова.
Прокурорская проверка установила, что в течение 2012-2014 годов УК начисляла собственникам плату за отопление и горячую воду в излишних объемах. Директору предприятия было внесено представление, по результатам которого главному бухгалтеру объявлен выговор. Также по требованию прокуратуры организация подготовила документы о проведении поэтапного перерасчета в пользу жильцов платы за коммунальные услуги. В квитанциях за ноябрь 2015 года произведен частичный возврат незаконных начислений на общую сумму свыше 340 тысяч рублей за два года. В квитанции за январь 2016 года будет произведен возврат излишне начисленных сумм за 2015 год за отопление и общедомовые нужды по холодной и горячей воде. В квитанциях за май и декабрь 2016 года будет отражен возврат оставшейся части излишне начисленной платы за коммунальные услуги за 2012-2014 года.
В отношении директора ООО «Сурикова, 55» было возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 7.23.3 КоАП РФ (нарушение правил осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами). Судом руководитель организации оштрафован на 50 тысяч рублей.