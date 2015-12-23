Прокуратура заставила екатеринбургскую УК вернуть жильцам сотни тысяч рублей, незаконно начисленных за услуги ЖКХ

Прокурорская проверка установила, что в течение 2012-2014 годов УК начисляла собственникам плату за отопление и горячую воду в излишних объемах. Директору предприятия было внесено представление, по результатам которого главному бухгалтеру объявлен выговор. Также по требованию прокуратуры организация подготовила документы о проведении поэтапного перерасчета в пользу жильцов платы за коммунальные услуги. В квитанциях за ноябрь 2015 года произведен частичный возврат незаконных начислений на общую сумму свыше 340 тысяч рублей за два года. В квитанции за январь 2016 года будет произведен возврат излишне начисленных сумм за 2015 год за отопление и общедомовые нужды по холодной и горячей воде. В квитанциях за май и декабрь 2016 года будет отражен возврат оставшейся части излишне начисленной платы за коммунальные услуги за 2012-2014 года.