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В Екатеринбурге поймали налетчика, ограбившего девять пунктов микрозаймов и магазинов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Екатеринбурге поймали налетчика, ограбившего девять пунктов микрозаймов и магазинов

23 декабря 2015, 16:50ПроисшествияАнастасия Б.
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