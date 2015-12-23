В Екатеринбурге поймали налетчика, ограбившего девять пунктов микрозаймов и магазинов
Грабитель угрожала продавцам ножом и зажигалкой в виде пистолета.
В Екатеринбурге полицейским удалось поймать 26-летнего жителя Заречного, устроившего целую серию грабежей по всей столице Урала. Налетчик нападал на пункты микрозаймов и магазины. При этом продавцам и администраторам он угрожал ножом или зажигалкой в виде пистолета. Поймать преступника удалось после очередного нападения.
Налетчик, угрожая специалисту пункта микрозаймов на улице Космонавтов, ограбил офис на 20 тысяч рублей, - рассказывают в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. Специалисты помещения нажали тревожную кнопку, и через несколько минут грабителя задержали.
Сейчас на мужчину возбудили уголовное дело за «Разбой». Ему грозит до 10 лет колонии. При этом сам мужчина освободился из колонии недавно - лишь в апреле 2015 года. В 2009 году его также осудили за «Разбой». Свои похождения налетчик скрывать от полицейских не стал.
Если Вы узнали в задержанном своего обидчика, обратитесь в полицию: (343) 220-93-64, 8-963-444-82-95.