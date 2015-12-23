В Екатеринбурге семиклассник напал с ножом на учительницу биологии

В 143-й школе в Екатеринбурге ссора учителя и школьника едва не закончилась травмами. Сейчас проверку проводят сотрудники полиции. Туда, в отдел полиции №8, сегодня днём поступило заявление от сотрудника школы об угрозах преподавателю.

21 декабря в 11:30 один из семиклассников на уроке получил замечание от учителя биологии. В ответ разозлённый ученик неожиданно выхватил из портфеля нож и набросился на педагога.

Со слов учителя, недовольный замечанием несовершеннолетний достал из портфеля кухонный нож и пригрозил расправой. Напуганные одноклассники побежали за охраной и администрацией школы, которые забрали у подростка нож и вызвали бригаду медиков скорой помощи. К счастью, никто не пострадал, – рассказывают в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Сейчас в заведении работают инспекторы по делам несовершеннолетних, которые опрашивают администрацию школы, пострадавшего преподавателя и учеников, ставших невольными участниками конфликта.

А полицейские ведут проверку, по итогам которой могут возбудить уголовное дело. Кроме того, сотрудники полиции выясняют, почему руководство школы так поздно обратилось в полицию.