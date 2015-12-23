В Екатеринбурге убийца собутыльника отсидит 12 лет
23 декабря 2015, 14:30ПроисшествияАнастасия Б.
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30-летний ранее судимый мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» и ч.1 ст.158 УК РФ «Кража».
Сюжеты: Екатеринбург
В ходе следствия установлено, что в ночь с 4 на 5 октября 2014 года подсудимый вместе с тремя знакомыми распивал спиртные напитки на лавочке на пересечении улиц Восточная – Шевченко. У него возник конфликт с одним из собутыльников, 53-летним мужчиной. Произошла потасовка, в ходе которой подсудимый несколько раз ударил пострадавшего кулаком в голову. Мужчина скончался, сообщили в пресс-службе СУ СК Ф по Свердловской области.
После этого подсудимый похитил у жертвы сотовый телефон и скрылся. Приговором районного суда Екатеринбурга ему было назначено наказание в виде 12 лет и 2 месяцев заключения в колонии строгого режима.
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