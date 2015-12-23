В Екатеринбурге убийца собутыльника отсидит 12 лет

В ходе следствия установлено, что в ночь с 4 на 5 октября 2014 года подсудимый вместе с тремя знакомыми распивал спиртные напитки на лавочке на пересечении улиц Восточная – Шевченко. У него возник конфликт с одним из собутыльников, 53-летним мужчиной. Произошла потасовка, в ходе которой подсудимый несколько раз ударил пострадавшего кулаком в голову. Мужчина скончался, сообщили в пресс-службе СУ СК Ф по Свердловской области.