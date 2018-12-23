Мать двух детей погибла в пожаре в жилом доме Екатеринбурга

22 декабря в пятиэтажном доме на улице Восточной, 19 в Екатеринбурге загорелась квартира. Прибывшие на место происшествия пожарные вынесли из огня трёх человек – мать и двух несовершеннолетних детей. Женщина впоследствии скончалась, мальчиков доставили в больницу.

Как сообщает E1.ru, у 2-летнего малыша 100% ожог тела, он подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких и отправлен в ожоговый центр. Четырёхлетний ребёнок получил отравление угарным газом.

3 Пожар из-за замыкания в витрине произошел в магазине «Меркурий» в Нижнем Тагиле Фото 19 декабря в 4 часа 20 минут в магазине «Меркурий», который находится на Ленинградском проспекте, произошло возгорание. Предварительная версия случившегося – замыкание в охлаждающей витрине. Пострадавших нет.