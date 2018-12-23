Молодая девушка сбита на «зебре» у остановки «Строительный техникум» в Нижнем Тагиле
Сегодня, 20:19ПроисшествияФото: pxhere.com
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Днём около 12:20 часов 23 декабря в Нижнем Тагиле произошло ДТП, в котором пострадала девушка-пешеход.
Сюжеты: Нижний Тагил
20-летняя тагильчанка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу у остановки «Строительный техникум», когда её сбил водитель авто. Об этом TagilCity.ru сообщил начальник отделения пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила Сергей Бергнардт.
Я видела только трамвай, три машины в разные стороны, а недалеко от «зебры» кто-то лежал на земле, около места аварии толпились люди. Потом один мужчина стал закрывать пострадавшего чем-то типа пледа, рассказали редакции TagilCity.ru очевидцы ДТП.
Девушка была передана медикам для оказания первой помощи, пояснили в ГИБДД.
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