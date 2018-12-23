Молодая девушка сбита на «зебре» у остановки «Строительный техникум» в Нижнем Тагиле

20-летняя тагильчанка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу у остановки «Строительный техникум», когда её сбил водитель авто. Об этом TagilCity.ru сообщил начальник отделения пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила Сергей Бергнардт.

Я видела только трамвай, три машины в разные стороны, а недалеко от «зебры» кто-то лежал на земле, около места аварии толпились люди. Потом один мужчина стал закрывать пострадавшего чем-то типа пледа, рассказали редакции TagilCity.ru очевидцы ДТП.