Оказались заблокированными в пожаре: тела 9 горняков подняли из шахты в Соликамске
22 декабря в 12:00 в шахте Соликамска в 4-м стволе СКРУ-3 (шахта ПАО «Уралкалий) возникло задымление. В опасной зоне оказались 17 рабочих, 8 успели подняться на поверхность, еще 9 оказались заблокированы.
К месту происшествия прибыли три военизированных горноспасательных отряда из Нижнего Тагила, Екатеринбурга и Североуральска. Предварительной причиной пожара называют строительные работы в строящемся стволе шахты: горели монтажная пена и строительный мусор.
Спасатели предприняли шесть попыток спуститься в шахту. Им удалось попасть в строящийся ствол шахты, на отметке в 350 метров температура составила 47 градусов.
Спасателям удалось поднять на поверхность тела всех девяти горняков, два из них были обнаружены на первом уровне, и еще шести – на втором и третьем уровнях.
В пресс-службе правительства Пермского края сообщили, что тушение пожара продолжается.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил губернатору Пермского края Максиму Решетникову оказать всю необходимую помощь пострадавшим при пожаре и их семьям.
Решетников выразил соболезнования семьям и близким строителей шахты и обещал оказать всю возможную помощь.
Следственным управлением СК РФ по Перми возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшее смерть трех и более человек», сообщает ИА ТАСС.
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