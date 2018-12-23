Оказались заблокированными в пожаре: тела 9 горняков подняли из шахты в Соликамске

К месту происшествия прибыли три военизированных горноспасательных отряда из Нижнего Тагила, Екатеринбурга и Североуральска. Предварительной причиной пожара называют строительные работы в строящемся стволе шахты: горели монтажная пена и строительный мусор.

Спасатели предприняли шесть попыток спуститься в шахту. Им удалось попасть в строящийся ствол шахты, на отметке в 350 метров температура составила 47 градусов.

Спасателям удалось поднять на поверхность тела всех девяти горняков, два из них были обнаружены на первом уровне, и еще шести – на втором и третьем уровнях.

В пресс-службе правительства Пермского края сообщили, что тушение пожара продолжается.

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил губернатору Пермского края Максиму Решетникову оказать всю необходимую помощь пострадавшим при пожаре и их семьям.

Решетников выразил соболезнования семьям и близким строителей шахты и обещал оказать всю возможную помощь.