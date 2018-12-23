Туристы из Екатеринбурга не смогли вовремя вылететь из ОАЭ из-за поломки самолета

Вечером 22 декабря самолет компании Azur Air, летящий из Дубая в Екатеринбург, был отложен на два часа, а после – и вовсе отменен.

Причиной этому стало обнаружение технической неисправности самолета, пояснили в пресс-службе компании. Самолет был заменен на другой, который прилетел в Дубаи утром 23 декабря.