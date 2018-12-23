Туристы из Екатеринбурга не смогли вовремя вылететь из ОАЭ из-за поломки самолета
Сегодня, 17:38ПроисшествияФото: pixabay.com
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Самолет, который должен был вылететь 22 декабря из Дубая в Екатеринбург, из-за технической неисправности не смог покинуть аэропорт. Туристы прождали свой рейс более 6 часов, после чего их заселили в отель.
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Вечером 22 декабря самолет компании Azur Air, летящий из Дубая в Екатеринбург, был отложен на два часа, а после – и вовсе отменен.
Причиной этому стало обнаружение технической неисправности самолета, пояснили в пресс-службе компании. Самолет был заменен на другой, который прилетел в Дубаи утром 23 декабря.
Пассажиры, среди которых много семей с детьми, прождали свой рейс 6 часов, после чего им вернули багаж и заселили в гостиницу до утра, сообщает Ura.ru.
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