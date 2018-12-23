Водитель иномарки сбил дорожного рабочего под Тюменью

С 14 по 16 декабря в Нижнем Тагиле и ГГО зарегистрировано 40 дорожно-транспортных происшествий. Среди них 6 человек получили травмы и ушибы, 2 наезда были совершены на тагильчан, которые переходили дорогу по пешеходному переходу.