Водитель иномарки сбил дорожного рабочего под Тюменью
Сегодня, 11:00ПроисшествияФото: ГИБДД по Тюменской области/ гибдд.рф
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Дорожный рабочий стал жертвой наезда автомобиля «Хендэ Солярис». Пострадавшего доставили в больницу с переломом. В обстоятельствах аварии разбираются правоохранительные органы.
Вечером 21 декабря на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск водитель иномарки сбил дорожного рабочего, а после врезался в остановившийся тягач.
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У пострадавшего мужчины сломан тазобедренный сустав, его госпитализировали. О травмах, полученных водителем, и других жертвах ДТП не сообщается, передают «Аргументы и Факты. Тюмень».
Установить подробности аварии и определить степени вины каждого участника предстоит сотрудникам дорожной полиции.
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