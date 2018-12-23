Вступилась за подругу: 16-летняя жительница Сысерти была убита на дне рождения

Одна из жительниц Сысерти арендовала коттедж, чтобы отметить там с друзьями свое 20-летие. На праздник пришли 10 человек.

Вечером именинница сходила домой, уложила ребенка и на обратном пути позвонила гостям, чтобы те заканчивали вечеринку.

По словам девушки, все начали собираться и она пошла осмотреть все комнаты. На третьем этаже спал ее друг. Она попыталась разбудить его, чтобы он уходил. Однако пьяный парень разозлился и ударил девушку ногой по лицу.

Свидетелем потасовки стала 16-летняя гостья и решила заступиться за подругу. Парень толкнул девушку к стене, где под стеклом висела картина, повалил ее на осколки и начал избивать. В результате этого кусок стекла поранил сонную артерию девушки.

Прибывшие на место происшествия врачи скорой помощи спасти девушку не смогли. После этого был вызван наряд полиции, который арестовал 19-летнего подозреваемого.

Подозреваемый молодой человек был задержан сотрудниками полиции ОВД Сысерти по горячим следам,сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по свердловской области Валерий Горелых.