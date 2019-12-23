Общественники обратились к прокурору после смерти тагильчанина в ДТП под Невьянском

Получается, что собственник дороги 20 декабря 2019 не обеспечил безопасность движения транспортных средств на трассе Серов — Нижний Тагил — Екатеринбург, а именно, не устранил зимнюю скользкость, и это повлекло за собой смерть двух человек,написано в обращении.

Кроме того, Никита Чапурин указал и другие дефекты трассы: ямы, колейность 12 сантиметров, выбоины и отсутствие дорожной разметки. Также он сообщил, что дорожники устранили недостатки содержания дорог после приезда сотрудников ГИБДД на место аварии.

Скорее всего, в отчете сотрудников ГАИ будет отражена информация о том, что на момент ДТП дорога была обработана пгм, но это неправда. Дорожники, чиновники и сотрудники ГИБДД сделают полностью виноватым в дорожно-транспортном происшествии водителя «Ларгуса», сообщается в заявлении.

Никита Чапурин просит провести прокурорскую проверку и возбудить уголовное дело в отношении директоров Управления автомобильных дорог Свердловской области и дорожной организации.