Общественники обратились к прокурору после смерти тагильчанина в ДТП под Невьянском
22 декабря руководитель общественного движения «Тагил без ям» Никита Чапурин написал заявление прокурору Свердловской области Сергею Охлопкову с жалобой на ненадлежащее содержание дороги Серов — Нижний Тагил — Екатеринбург, где произошло смертельное ДТП.
Получается, что собственник дороги 20 декабря 2019 не обеспечил безопасность движения транспортных средств на трассе Серов — Нижний Тагил — Екатеринбург, а именно, не устранил зимнюю скользкость, и это повлекло за собой смерть двух человек,написано в обращении.
Кроме того, Никита Чапурин указал и другие дефекты трассы: ямы, колейность 12 сантиметров, выбоины и отсутствие дорожной разметки. Также он сообщил, что дорожники устранили недостатки содержания дорог после приезда сотрудников ГИБДД на место аварии.
Скорее всего, в отчете сотрудников ГАИ будет отражена информация о том, что на момент ДТП дорога была обработана пгм, но это неправда. Дорожники, чиновники и сотрудники ГИБДД сделают полностью виноватым в дорожно-транспортном происшествии водителя «Ларгуса», сообщается в заявлении.
Никита Чапурин просит провести прокурорскую проверку и возбудить уголовное дело в отношении директоров Управления автомобильных дорог Свердловской области и дорожной организации.
Напомним, 20 декабря, на трассе между Невьянском и Екатеринбургом водитель автомашины «Лада Ларгус» не справился с управлением и наехал на пешеходов, стоявших на обочине. В результате аварии погиб житель Нижнего Тагила Александр Шабалин. Кроме него в ДТП пострадала Наталья Кравченко, которая скончалась в реанимации на следующий день.