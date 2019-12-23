Отец виновника ДТП на Малышева в Екатеринбурге может избежать уголовного наказания

Андрея Васильева обвинили в совершении преступления по статье «Укрывательство» за то, что он сдал анализы вместо своего сына. В тот момент они показали, что виновный в аварии находился в трезвом состоянии, то есть алкоголя и наркотических веществ в биоматериале не обнаружили.

В ходе проверки новых фактов следственный комитет выяснил, что Васильев-старший действительно виновен в совершении преступления, но было решено не возбуждать против него уголовное дело. Такое решение обусловлено наличием примечания в законе, что уголовному преследованию не подлежат лица, если они скрыли преступление, но не планировали этого заранее.

Андрей Васильев является полковником Росгвардии, но его уволят со службы по дискредитирующим основаниям. На данный момент решение по уголовному делу передано на утверждение военному прокурору, у которого есть право на его отмену.