Отец виновника ДТП на Малышева в Екатеринбурге может избежать уголовного наказания
Сотрудники 58-го следственного комитета по Екатеринбургу завершили проверку Андрея Васильева, отца Владимира Васильева, который устроил смертельное ДТП на улице Малышева. По ее результатам было решено не возбуждать уголовное дело, сообщает «ФедералПресс».
Андрея Васильева обвинили в совершении преступления по статье «Укрывательство» за то, что он сдал анализы вместо своего сына. В тот момент они показали, что виновный в аварии находился в трезвом состоянии, то есть алкоголя и наркотических веществ в биоматериале не обнаружили.
В ходе проверки новых фактов следственный комитет выяснил, что Васильев-старший действительно виновен в совершении преступления, но было решено не возбуждать против него уголовное дело. Такое решение обусловлено наличием примечания в законе, что уголовному преследованию не подлежат лица, если они скрыли преступление, но не планировали этого заранее.
Андрей Васильев является полковником Росгвардии, но его уволят со службы по дискредитирующим основаниям. На данный момент решение по уголовному делу передано на утверждение военному прокурору, у которого есть право на его отмену.
Смертельное ДТП на улице Малышева в Екатеринбурге произошло в начале августа. Владимира Васильева задержали сразу после завершения лечения в больнице. Во время расследования возникли подозрения, что биоматериал после аварии сдавал не сам виновный, а его отец. Экспертиза это подтвердила. После этого началась проверка Андрея Васильева военным следственным комитетом. Кроме того, на врача, который принимал анализы, было возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в халатности.