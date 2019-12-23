Участник смертельного ДТП, в котором погиб тагильчанин, рассказал подробности

Участник ДТП сообщил, что дорога была в ненадлежащем состоянии.

Авария уже была до меня. Меня на колее подбросило и я не смог удержать машину. Меня развернуло и прямо на людей занесло, рассказал TagilCity.ru водитель.

Он отметил, что во время выяснения обстоятельств ДТП с сотрудниками полиции, в них чуть не въехали проезжающие мимо автомобили.

В полиции сказали, что я должен ждать. Меня потом должны вызвать — будут дело заводить или нет. Я сейчас в ожидании. Я даже не знаю, что делать и куда идти, поделился мужчина.

Напомним, 20 декабря, на трассе Серов — Нижний Тагил — Екатеринбург водитель автомашины «Лада Ларгус» не справился с управлением и наехал на пешеходов, стоявших на обочине. В результате аварии на месте погиб житель Нижнего Тагила Александр Шабалин. На следующий день в реанимации скончалась ещё одна пострадавшая Наталья Кравченко.