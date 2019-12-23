В Екатеринбурге скончался художественный руководитель Театра эстрады Николай Головин
Сегодня, 21:21ПроисшествияФото: pixabay.com
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Сегодня, в Екатеринбурге, на 77-м году жизни скончался первый художественный руководитель Театра эстрады Николай Головин. Об этом рассказал артист Константин Зущик на своей странице в Facebook.
Сюжеты: Екатеринбург
Год 2019-й не щадит нас, унося с собой навечно выдающихся людей. Ушёл из жизни основатель и первый директор, художественный руководитель Уральского театра эстрады Николай Головин. Человек, которому столица Урала обязана появлению Театра эстрады и оркестра джазовой музыки. Ему было 76 лет. написал он.
Николай Головин был руководителем Театра эстрады с 1996 года. Под его началом были созданы такие коллективы как «Биг-бэнд», камерный балет и детская студия «Звонце».
В мае 2010 года Головина отправили в отставку и ему на замену пришел бард Александр Новиков.
Прощание с художественным деятелем состоится 25 декабря в зале прощаний 40-й больницы Екатеринбурга в 14:00.
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