В Екатеринбурге скончался художественный руководитель Театра эстрады Николай Головин

Год 2019-й не щадит нас, унося с собой навечно выдающихся людей. Ушёл из жизни основатель и первый директор, художественный руководитель Уральского театра эстрады Николай Головин. Человек, которому столица Урала обязана появлению Театра эстрады и оркестра джазовой музыки. Ему было 76 лет. написал он.

Николай Головин был руководителем Театра эстрады с 1996 года. Под его началом были созданы такие коллективы как «Биг-бэнд», камерный балет и детская студия «Звонце».

В мае 2010 года Головина отправили в отставку и ему на замену пришел бард Александр Новиков.