В Екатеринбурге загорелся автосалон Lexus

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В столице Урала 23 декабря произошел пожар в автосалоне «Лексус — Екатеринбург», пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
По предварительной информации, загорелась вывеска, расположенная на здании автосалона с дорогостоящими иномарками. На место инцидента был направлен пожарный расчет.
В салоне информацию о ЧП подтвердили, однако от подробных комментариев отказались. Данных о пострадавших не поступало.
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