В Екатеринбурге загорелся автосалон Lexus

По предварительной информации, загорелась вывеска, расположенная на здании автосалона с дорогостоящими иномарками. На место инцидента был направлен пожарный расчет.

В салоне информацию о ЧП подтвердили, однако от подробных комментариев отказались. Данных о пострадавших не поступало.