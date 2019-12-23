В Первоуральске изъято почти две тысячи литров контрафактного алкоголя
Сегодня, 17:00ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Первоуральске на одном из складов сотрудники полиции обнаружили и изъяли около 1,9 тысяч литров этилового спирта и около 1,7 тысяч литров контрафактного алкоголя, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в силовых структурах.
По его словам, правоохранители обнаружили алкоголь без акцизных марок — водку, виски, коньяк, игристые вина — на территории складов Уральской промышленно-торговой компании при проведении оперативно-розыскных мероприятий.
Теперь делом занимаются сотрудники УФСБ по Свердловской области, рассказал источник издания. Эту информацию подтвердили в пресс-службе ведомства.
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