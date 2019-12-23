В Ревде пятикласснику стало плохо после употребления снюса

Первую помощь ребенку оказал школьный врач. Затем мальчика госпитализировали. Директор школы, где учится мальчик, Наталия Зиновьева рассказала, что ребенку оперативно оказали медпомощь, поэтому серьёзных последствий удалось избежать. Пятиклассник прошел лечение и был выписан домой.

У нас напротив — магазин, где торгуют зельем. Если ничего не предпринять, последствия могут быть очень серьезными, говорит директор школы.