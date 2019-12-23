В Ревде пятикласснику стало плохо после употребления снюса
Сегодня, 20:41ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Ревде ученик пятого класса попал в больницу после употребления никотиновой подушечки — снюса, пишет «Ревда-Инфо».
Первую помощь ребенку оказал школьный врач. Затем мальчика госпитализировали. Директор школы, где учится мальчик, Наталия Зиновьева рассказала, что ребенку оперативно оказали медпомощь, поэтому серьёзных последствий удалось избежать. Пятиклассник прошел лечение и был выписан домой.
У нас напротив — магазин, где торгуют зельем. Если ничего не предпринять, последствия могут быть очень серьезными, говорит директор школы.
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