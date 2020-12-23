Насиловал падчерицу девять лет: на Урале завели уголовное дело в отношении педофила

Насиловал падчерицу девять лет: на Урале завели уголовное дело в отношении педофила

Сегодня, 21:31ПроисшествияPhoto: pixabay
В Екатеринбурге следственный отдел Орджоникидзевского района возбудил уголовное дело в отношении 46-летнего местного жителя. Его обвиняют в свыше 100 эпизодах изнасилования падчерицы 2004 года рождения.

По предварительной информации, мужчина насиловал девочку в период с 2011 по 2020 года. По подозрению в насильственных действиях его арестовали 30 апреля. Накануне стало известно, что девочка стала его жертвой девять лет назад. Преступные эпизоды совершались в квартире матери пострадавшей, сообщает «КП-Екатеринбург».

В результате екатеринбуржца обвиняют по 79 эпизодам в период, когда пострадавшей не было 14 лет, и 21 эпизоду изнасилования за последние два года.

Напомним, в октябре Свердловский областной суд смягчил приговор 21-летнему жителю Екатеринбурга Владиславу Комарову, который был признан виновным в двух нападениях на школьниц. Таким образом молодой человек удовлетворял свои сексуальные потребности.

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