Насиловал падчерицу девять лет: на Урале завели уголовное дело в отношении педофила

По предварительной информации, мужчина насиловал девочку в период с 2011 по 2020 года. По подозрению в насильственных действиях его арестовали 30 апреля. Накануне стало известно, что девочка стала его жертвой девять лет назад. Преступные эпизоды совершались в квартире матери пострадавшей, сообщает «КП-Екатеринбург».