В Нижнем Тагиле мужчина спас соседку из горящего дома

В Нижнем Тагиле мужчина спас соседку из горящего дома

Сегодня, 11:31ПроисшествияPhoto: Отдел надзорной деятельности
В Нижнем Тагиле на улице Энгельса мужчина спас соседку из горящего частного дома.

Сообщение о пожаре поступило 22 декабря в 09.52, сообщает Отдел надзорной деятельности.

Загорелся частный жилой дом и надворные постройки. Также была повреждена стена дома, расположенного по соседству. Общая площадь пожара составила 107 квадратных метров.

Когда дом загорелся, внутри находилась хозяйка. В этот момент она спала. Ее муж утром ушел на работу и женщина была одна. Сосед увидел, что из здания идет дым. Он прибежал на место, зашел в помещение, вывел женщину и вызвал пожарных.

По предварительной информации причиной возгорания стало короткое замыкание.

Напомним, ночью 21 декабря в Нижнем Тагиле во время пожара в квартире одного из домов на улице Ленина было эвакуировано 20 человек. Сообщение о возгорании поступило в 02.18. Общая площадь возгорания составила 30 квадратных метров. В результате было повреждено домашнее имущество.

Stories:
Нижний Тагил
Related news:
происшествиепожарНижний Тагил
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы