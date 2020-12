В Нижнем Тагиле мужчина спас соседку из горящего дома

В Нижнем Тагиле на улице Энгельса мужчина спас соседку из горящего частного дома.

Сообщение о пожаре поступило 22 декабря в 09.52, сообщает Отдел надзорной деятельности. Загорелся частный жилой дом и надворные постройки. Также была повреждена стена дома, расположенного по соседству. Общая площадь пожара составила 107 квадратных метров. Когда дом загорелся, внутри находилась хозяйка. В этот момент она спала. Ее муж утром ушел на работу и женщина была одна. Сосед увидел, что из здания идет дым. Он прибежал на место, зашел в помещение, вывел женщину и вызвал пожарных. По предварительной информации причиной возгорания стало короткое замыкание. Напомним, ночью 21 декабря в Нижнем Тагиле во время пожара в квартире одного из домов на улице Ленина было эвакуировано 20 человек. Сообщение о возгорании поступило в 02.18. Общая площадь возгорания составила 30 квадратных метров. В результате было повреждено домашнее имущество. В Нижнем Тагиле из-за пожара ночью эвакуировали 20 человек

