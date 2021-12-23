Хозяин элитной иномарки украл в бизнес-центре Екатеринбурга мыло на спор

Им оказался респектабельный свердловчанин, который вылил мыло в раковину, а сам диффузор убрал в дипломат. После этого злоумышленник покинул помещение и сел в свой Range Rover. Бизнесмен позднее пояснил сотрудникам охраны «Высоцкого», что украл мыло на спор.