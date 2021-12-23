Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Каменске-Уральском выросло до 10 человек

Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Каменске-Уральском выросло до 10 человек
Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Каменске-Уральском выросло до 10 человек
Сегодня, 20:14ПроисшествияФото: Скриншот с видео ГИБДД
Количество пострадавших в ДТП с участием пассажирского «пазика», произошедшем днем 23 декабря в Каменске-Уральском, увеличилось до 10 человек.

В том числе в ДТП пострадали две маленькие девочки. Врачи госпитализировали трех женщин с сотрясением мозга, у остальных пострадавших — ушибы и ссадины. Всего на момент дорожно-транспортного происшествия в автобусе находились 25 человек.

По предварительным данным, виновником ДТП стал 44-летний водитель автомашины «Volskwagen Polo». Он начал поворачивать с Алюминиевой на Калинина из среднего ряда, чем помешал движению автобуса. Чтобы избежать столкновения, водитель «пазика» вывернул руль и влетел в опору светофора.

Нарушитель ПДД скрылся с места происшествия, но с помощью видеозаписей его личность была установлена. Водитель иномарки объяснил, что не видел того, как автобус врезался в светофор, и поэтому поехал дальше по своим делам, сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД.

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