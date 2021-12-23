Россельбан перекрыли из-за ДТП с участием самосвала

Россельбан перекрыли из-за ДТП с участием самосвала
Россельбан перекрыли из-за ДТП с участием самосвала
Сегодня, 15:21ПроисшествияФото: 1MiMediainvest.ru
Инцидент произошел сегодня во второй половине дня. Водитель самосвала забыл опустить кузов и совершил ДТП.

Очевидцами произошедшего на Кольцовском тракте стали многочисленные автомобилисты. В соцсетях они сообщают, что по дороге двигался самосвал с поднятым кузовом. Водитель проявил беспечность и забыл его опустить.

Стойку с прикрепленными к ней дорожными знаками по ходу движения срезало и разорвало на куски. Металлические фрагменты разлетелись по проезжей части, создавая опасность для других водителей.

К настоящему моменту движение на участке Россельбана парализовано. Образовалась двухкилометровая пробка, сообщает Е1.

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