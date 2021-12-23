Схватившую за шею обидчика дочери маму из Серова будут судить за угрозу убийством

Схватившую за шею обидчика дочери маму из Серова будут судить за угрозу убийством
Схватившую за шею обидчика дочери маму из Серова будут судить за угрозу убийством
Сегодня, 16:02ПроисшествияФото: 1МI
Жительницу Серова обвинили в угрозе убийством 8-летнего мальчика. Женщина схватила обидчика дочери за руку и шею, а потом пообещала придушить ребенка в случае повторного конфликта. Пострадавший мальчик воспринял слова женщины буквально.

38-летняя мама из Серова окажется на скамье подсудимых после того, как заступилась за свою дочь. Женщину обвиняют в угрозе убийством (ч.1 ст. 119 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Инцидент произошел 25 ноября в одном из кабинетов образовательного учреждения. Женщина пришла в школу и схватила одноклассника своей дочери за запястье и за шею. Мама школьницы в этот момент пообещала задушить мальчика, если конфликт между ним и дочерью обвиняемой повторится.

В ведомстве считают, что в силу возраста ребенок воспринял слова мамы одноклассницы буквально.

Обвинительное заключение уже поступило в мировой суд. Одновременно с этим прокуратура в школе проводит мероприятия по проверке случившегося.

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