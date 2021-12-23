Схватившую за шею обидчика дочери маму из Серова будут судить за угрозу убийством

Жительницу Серова обвинили в угрозе убийством 8-летнего мальчика. Женщина схватила обидчика дочери за руку и шею, а потом пообещала придушить ребенка в случае повторного конфликта. Пострадавший мальчик воспринял слова женщины буквально.

38-летняя мама из Серова окажется на скамье подсудимых после того, как заступилась за свою дочь. Женщину обвиняют в угрозе убийством (ч.1 ст. 119 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. Инцидент произошел 25 ноября в одном из кабинетов образовательного учреждения. Женщина пришла в школу и схватила одноклассника своей дочери за запястье и за шею. Мама школьницы в этот момент пообещала задушить мальчика, если конфликт между ним и дочерью обвиняемой повторится. В ведомстве считают, что в силу возраста ребенок воспринял слова мамы одноклассницы буквально. Обвинительное заключение уже поступило в мировой суд. Одновременно с этим прокуратура в школе проводит мероприятия по проверке случившегося.

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